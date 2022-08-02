Mavi Kod tatbikatı gerçeği aratmadı

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkta kalite standartları gereği Mavi Kod tatbikatı yapıldı, tatbikat gerçeğini aratmadı.

Mavi kod tatbikatında senaryo gereği hasta odasında hasta ve hasta yakını bulunurken, hasta yakını birden göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşadığını belirtti. Hasta, hemşire çağrı zili ile hemşireye haber verdi. Hastanın yatağına alınan hasta yakınına ilk müdahale servis hemşireleri tarafından yapılarak ve mavi kod çağrısı verildi. Mavi kod ekibi 3 dakika içinde olay yerine ulaşıp, hemşirelerden hasta ile ilgili bilgiyi alıp hastayı acil servise nakil için klinikten çıkardı. Acil serviste hastaya müdahaleyi yapılarak mavi kod bitirildi. Çok telaşlı olan hasta yakınına, servis hemşireleri yapılan müdahale ile ilgili bilgi verildi ve kişi rahatlatıldı.

"Yaşamı tehdit altında olan bireylere acil yaşam desteği sağlamak için uygulanan bir acil durum kodu"

Konuya dair açıklamalarda bulunan SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, "Bugün hastanemizde Mavi Kod tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Mavi Kod hastanelerde uygulanan ve yaşamı tehdit altında olan bireylere acil yaşam desteği sağlamak için uygulanan bir acil durum kodudur. Hastane içinde hasta ya da hasta yakınlarının kalbinin durması ve tıbbi destek gerektiği zamanlarda bu durumu ilk fark eden sağlık görevlisi 2222 nolu mavi kod numarasını arayarak acil çağrı yapar. Mavi Kod da görevli ekipler en fazla 3 dakika içinde olay yerine ulaşarak hastaya gerekli tıbbi yardımı sağlayarak ekip başı olan doktorun uygun gördüğü yerde hayati desteğin devamı için hastanın güvenli transportunu gerçekleştirir. Bugün yaptığımız Mavi kod tatbikatı ile mavi kod uygulama prosedürlerinin işleyişi ile ilgili durumu yerinde değerlendirmiş olduk. Tatbikatı planlayan kalite koordinatörümüze ve görev yapan tüm personellerimize teşekkür ederim" dedi.