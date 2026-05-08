Marmaris Devlet Hastanesi'nde engelli hastalara genel anesteziyle diş tedavisi dönemi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Devlet Hastanesinde, engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak genel anestezi altında diş çekimi uygulaması başlatıldı.

Yeni hizmet binasında engelli hastalara yönelik kapsamlı ve konforlu bir sağlık hizmeti sunmaya başladıklarını bildiren hastane yetkilileri, yaklaşık bir aydır aktif olarak sürdürülen uygulama kapsamında ilk hastanın tedavisinin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

"Sevk yoğunluğu azalacak"

Yetkililer, altyapı ve planlama süreçleri tamamlanan uygulama ile Marmaris ve çevre ilçelerde yaşayan özel gereksinimli bireylerin tedavi için il dışına veya uzak merkezlere gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını vurguladı.

Hastanede görevli diş hekimi Gülsüm Şenyalçın'ın koordinesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren yetkililer, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanemizde engelli hastalarımıza artık çok daha konforlu hizmet sunabilmekteyiz. Ayaktan uygulanabilen tüm tedavilerin yanı sıra genel anestezi altında yapılması gereken diş çekimleri de bizzat uzman kadromuzca gerçekleştirilmektedir. Bu sayede uygun şartlara sahip hastalarımızı sevk etmeden, kendi imkanlarımızla sağlığına kavuşturuyoruz. Engelli bireyler ve yakınları, tedavi süreçleri için doğrudan hastanemiz birimlerine başvurabilirler."

Bölgedeki hasta sevk yoğunluğunu azaltması beklenen uygulamanın, özel gereksinimli bireylerin sağlık hizmetine en güvenli şekilde ulaşmasını sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
