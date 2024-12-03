Mardin'de İlk Kez Artroskopik Ayak Bileği Ameliyatı Yapıldı

Mardin'de ilk kez artroskopik ayak bileği ATFL primer tamir tekniğiyle ameliyat edildi

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa artroskopik ayak bileği ATFL primer tamir tekniğiyle ameliyat edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. İlhami Şahin, hastanın dizin ön çapraz bağı fonksiyonu gibi görev yapan bağı artroskopik ayak bileği ATFL primer tamir tekniğiyle yani kapalı teknikle onarımını yaptıklarını vurgulayarak, uyguladıkları yöntemin ilk kez olduğunu ifade etti. Ameliyat ile ilgili bilgi veren eren Op. Dr. İlhami Şahin, "Hastamızda yaklaşık 2 yıl önce ayak bileği burkulması şikayeti gelişmiş. Ameliyatsız tedavi seçenekleri denenmiş. Fakat başarılı olunamamış. Bu tür hastaların yüzde 20'si kronik ayak bileği instabilitesi dediğimiz ayak bileği gevşekliği yaşarlar. Ayak bileklerinde boşluğa düşme ve ayak bileklerine karşı güvensizlik hissi gibi yürümede zorluk oluşturan şikayetleri ön planda olmakatadır" dedi.

Hastanın teşhisini koyduktan sonra dizin ön çapraz bağı fonksiyonu gibi görev yapan bağı artroskopik ayak bileği ATFL primer tamir tekniğiyle yani kapalı teknikle onarımını yaptıklarını belirten Op. Dr. İlhami Şahin, ayak bileği artroskopik primer tamirinin yeni bir teknik olduğunu belirtti. Şahin, uyguladıkları teknik ile ilgili şunları aktardı:

"Literatürde 1980'lerde 'ayak bileği artroskopisi yapılamazdan' bugün ayak bileği ATFL onarımı yapabilecek duruma geldik. Her ne kadar halen birçok ayak bileği artroskopisi yapan cerrah artroskopik onarımı yapılamaz diyorsa da bunun onarılabileceği literatürde de ispat edildi. Ayak bileğinde önce ATFL yırtığı olarak bağı tanımladıktan sonra maliyeti düşük tek vidasız ip ile bağı dikiyoruz. Ameliyat sürecimiz çok kısa. Ameliyat sonrası ağrı çok düşük seviyede hatta ağrısız geçiyor. Açık ameliyat tekniğine göre çok daha hızlı bir iyileşme süreci oluyor. Buradaki tek sorunumuz ilk üç hafta ayak bileğine hareketsiz bırakıp onardığımız bağın iyileşmesine izin vermek" diye konuştu.

Bu ameliyatların bireysel olarak yapılması zor ameliyatlar olduğunu belirten Op. Dr. Şahin, "Bu anlamda Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi kliniğinde ben ve ekip arkadaşım operatör Dr. Fırat Bilgin ile bu ameliyatları sık yapıyoruz. Diz, omuz, ayak bileği ve diğer eklemlerde de hızlı bir şekilde artroskopi girişimlere başladık. Uygun malzeme temini sağladıktan sonra muhtemelen kalça artroskopilerine de başlayacağız. Yakın zamana kadar bröstrom ve ahlgren dediğimiz tekniklerle açık ATFL onarımı yapılıyordu. Biz bunu artroskopik ayak bileği ATFL primer tamir tekniğiyle onarım yaparak Mardin ilimizde bir ilk gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Enes Çelik ise hastanenin uzman doktorları İlhami Şahin ve Fırat Bilgin'in destekleriyle artık il dışına sevk oranlarını azalttıklarını söyledi. Çelik, "Yapılmayan cerrahi işlemleri de artık kendi şehrimizde yaparak hastalarımızın farklı şehirlere taşınma durumunu ortadan kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

Ameliyat olan Hatice Ekin, ameliyatın başarılı geçtiğini aktararak "2 yıl önce ayağım burkuldu. Birçok tedavi uygulandı fakat herhangi bir etkisini göremedim. En son buraya gelip doktorumuza başvurdum. Ameliyatım gerçekleşti şu an çok iyiyim. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.