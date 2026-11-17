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Manisa Şehir Hastanesi yenidoğan uzmanları, Dünya Prematüre Günü dolayısıyla erken doğan bebeklerin bakımına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Uzmanlar, prematüre bebeklerin yakın takibinin yanı sıra ailelerin ilk günden itibaren bakım sürecine katılmasının bebeklerin gelişimini desteklediğini vurguladı.

Manisa Şehir Hastanesi'nde görev yapan yenidoğan uzman hekimleri ve yenidoğan yoğun bakım hemşiresi, Dünya Prematüre Günü kapsamında erken doğan bebeklerin bakımı, takibi ve ailelerin bakım sürecine katılımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Manisa Şehir Hastanesi Yenidoğan Uzman Hekimleri Doç. Dr. Zelal Erdemir, Uzm. Dr. Merve Tutal ve Uzm. Dr. Damla Güneş ile Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Gülsüm Arınç, prematüre bebeklerin özel bakım ve yakın takibe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Gebeliğin 37. haftası tamamlanmadan dünyaya gelen bebeklerin prematüre olarak tanımlandığını belirten Doç. Dr. Zelal Erdemir, bu bebeklerde akciğer, beyin, bağırsak ve cilt gibi organların gelişiminin henüz tamamlanmamış olabileceğini ifade etti. Bu nedenle doğumdan itibaren bebeğin sağlık durumuna göre özel bakım ve yakın izlem gerektiğini vurgulayan uzmanlar, her bebeğin ihtiyaçlarının farklı olduğunu ve bakım sürecinin bireysel olarak planlandığını kaydetti.

Aileler ilk günden itibaren bakım sürecine katılıyor

Prematüre bebeklerin bakımında aile katılımının önemine dikkat çeken uzmanlar, anne ve babaların bebekleriyle temas kurmasının ve bakım sürecinde aktif rol almasının bebeklerin gelişimini desteklediğini belirtti.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan hemşire Gülsüm Arınç, ailelerin en sık yönelttiği sorulardan birinin "Bebeğimi ne zaman kucağıma alabilirim?" olduğunu ifade etti.

Bebeğin sağlık durumunun uygun olması halinde ailelere ten tene temas konusunda rehberlik ettiklerini belirten Arınç, anne ve babalara bebeklerinin günlük bakımına nasıl katılabileceklerini de gösterdiklerini aktardı.

Taburculuk öncesi ailelere bakım eğitimi

Prematüre bebeklerin hastaneden taburcu edilme sürecinde de ailelerin bilgilendirildiğini belirten sağlık çalışanları, evde beslenmenin nasıl sürdürüleceği ve hangi durumlarda sağlık ekibine başvurulması gerektiğinin ailelerle birlikte değerlendirildiğini kaydetti.

Dünya Prematüre Günü kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarıyla erken doğum konusunda farkındalığın artırılması, prematüre bebeklerin ve ailelerinin yaşadığı güçlüklerin görünür kılınması ve ailelerin bakım sürecine ilişkin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı