Manisa'da Tropik Hastalık Riski: 'Yakarca' Sinekleri Uyarısı

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Yaz aylarında sıcak hava nedeniyle Manisa'da 'Yakarca' sinekleri aracılığıyla taşınan Leishmania paraziti riski artıyor. Uzmanlar, vatandaşları bu konuda bilinçlenme ve korunma yolları hakkında uyarıyor.

Uzmanlardan 'Yakarca' uyarısı

Manisa tropik hastalıklarla karşı karşıya

MANİSA - Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava, Manisa'da tropikal hastalık riskini de beraberinde getiriyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin, özellikle gözle görülmesi zor, sivrisineğin 6'da 1'i kadar olan "Yakarca" isimli sineklere karşı vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Özbilgin, Yakarca sineklerinin Leishmania adlı paraziti taşıyarak insanlarda ölümcül olabilecek hastalıklara yol açabildiğini belirtti. Özbilgin, "Bu parazitin neden olduğu hastalığın iki türü var. Biri halk arasında Şark Çıbanı olarak bilinen deri tipi, diğeri ise karaciğer ve dalağa kadar ilerleyerek ölüme neden olabilen sistemik formudur" dedi.

Her yıl 60 bin kişi ölüyor

Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişinin Leishmania paraziti nedeniyle hastalandığını belirten Özbilgin, bu hastalıktan 60 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İklim değişikliği yayılmayı hızlandırıyor

Küresel ısınmanın etkilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Özbilgin, "Yakarcalar sıcak havalarda çoğalıyor. İklim değişikliği, bu sineklerin yaşam alanını genişletiyor. Ayrıca doğada köpek, fare, sıçan gibi birçok hayvanın bu paraziti taşıması da riski artırıyor" diye konuştu.

MCBÜ'de beş türün tamamı teşhis edilebiliyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı'nda dünyada görülen beş farklı Leishmania türünün tamamının teşhis edilebildiğini vurgulayan Özbilgin, "Bu özellik Türkiye'de sayılı merkezde bulunuyor. Böylece doğru tanıyla tedavi süreci hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Yaralar geç iyileşiyor, çocuklar riskte

Hastalığın en belirgin özelliğinin bir ay sonra çıkan ve uzun süre geçmeyen yaralar olduğunu söyleyen Özbilgin, "Bu yaralar bazen 6 ay ile 1 yıl arasında iyileşiyor. Çocuklarda ise kilo kaybı, dalak ve karaciğer büyümesi, kansızlık gibi belirtiler görülebilir" dedi.

Manisa'da tropikal iklim etkisi

Manisa'nın İzmir'den bile daha sıcak bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Özbilgin, "Manisa'da mikro klima etkisi nedeniyle tropikal iklim koşulları yaşanıyor. Bu da tropikal hastalıkların görülmesini kolaylaştırıyor. 'Yakarca'lar da bu ortamda rahatlıkla çoğalıyor" dedi.

"Korunmak mümkün ama dikkat gerek"

Vatandaşlara korunma yollarını anlatan Prof. Dr. Özbilgin, "Cibinlik kullanmak, çöplüklerin ilaçlanması, açık bölgeleri kapatacak kıyafetler giymek gerekiyor. Özellikle yazın yüz ve ellerde görülen çıban benzeri yaralar ciddiye alınmalı. Eğer çevrede birkaç kişide benzer yaralar varsa mutlaka hekime başvurulmalı" uyarısında bulundu.

Köpeklere deltamethrin tasma önerisi

Evcil köpeklerin hastalık zincirini kırmak için önemli olduğunu belirten Özbilgin, "Deltamethrin içeren tasmalar köpekleri korur. Bu tasmalar sinekleri uzak tuttuğu için hem hayvan hem insan korunmuş olur" dedi.

Bakanlık tanı ve tedavi sürecini takip ediyor

Tanı konulan vakaların Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi altına alındığını kaydeden Özbilgin, tedavi sonrası hastaların düzenli olarak takip edildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGAY DUYAR - Sağlık
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