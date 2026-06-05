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Bağışlanan organlarıyla 7 hastaya umut oldu

Bağışlanan organlarıyla 7 hastaya umut oldu
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Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki Metin Görgülü'nün bağışlanan organları, 7 hastaya umut oldu.

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki Metin Görgülü'nün bağışlanan organları, 7 hastaya umut oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde beyin kanaması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan 45 yaşındaki 2 çocuk babası Metin Görgülü'nün tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Görgülü'nün ailesiyle yapılan görüşmede, eşi Havva Görgülü'nün onayıyla organ bağışına izin verildi.

Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından alınan organlar farklı illerdeki hastalara ulaştırıldı. Böbrekler Pamukkale Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'ne, karaciğer Ege Üniversitesi'ne, kalp kapağı ve kalp kası ile diz kıkırdağı Koç Üniversitesi'ne, kornealar ise Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne gönderildi.

Havva Görgülü, Metin Görgülü'nün çok yardımsever bir insan olduğunu belirterek, "Gerçekten çok iyi bir insandı. Herkesin yardımına koşardı. Giderken de iyilikleriyle umut oldu. 7 kişiye umut verdi. Organ bağışı konusunda herkes duyarlı olmalı" dedi.

MCBÜ Organ ve Doku Nakil Koordinatörü ve Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş ise organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Beyin ölümü gerçekleşen hastalarda, ailelerin kararıyla başka hastalara yaşam şansı veriyoruz. Türkiye bu konuda her geçen gün daha bilinçli hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu da bağışın önemine vurgu yaparak, "Bu yıl ikinci organ donörümüzü temin ettik. Bağışlanan organlar 7 ayrı hastaya umut olacak. Organ bekleyen hastalar için tek tedavi seçeneği nakildir" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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