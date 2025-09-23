Manisa'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Manisa'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Vali Özkan, konuşmasında bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, eğitim, sağlık ve sivil toplum kuruluşlarının da ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bağımlılık türlerine karşı bütüncül bir yaklaşımın önemini vurgulayan Özkan, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla gençleri ve çocukları zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçladıklarını, bu kapsamda hem önleyici hem de rehabilite edici çalışmaların etkinliğini artırdıklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren de kurulun çalışma esasları ve müdürlük tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Toplantıda kentte bu yıl yürütülen çalışmaların sonuçları paylaşıldı.