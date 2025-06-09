Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Hayatını Kaybetti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılan ve hastanede tedaviye alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.