Liv Hospital'da Sağlıkta Multikültürel Yaklaşım ve Hizmet Konferansı

Liv Hospital tarafından gerçekleştirilen 'Sağlıkta Multikültürel Yaklaşım ve Hizmet Konferansı'nda hizmet dinamikleri ve hastanecilikte çoklu kültürel yaklaşım ele alındı.

Liv Hospital tarafından gerçekleştirilen 'Sağlıkta Multikültürel Yaklaşım ve Hizmet Konferansı'nda hizmet dinamikleri ve hastanecilikte çoklu kültürel yaklaşım ele alındı. Konferansta hastanecilikte yönetim, misafir hizmetleri gibi konular öne çıktı.

Liv Hospital'ın düzenlediği, 'Sağlıkta Multikültürel Yaklaşım ve Hizmet Konferansı' hizmet dinamikleri ve hastanecilikte çoklu kültürel yaklaşım ele alınarak masaya yatırıldı. Konferansta, hastanecilikte yönetim, misafir hizmetleri, hasta bakım hizmetleri, iletişim ve hekimlik süreçleri uluslararası düzeyde ortak bir dille pratiğe dönüşmesi gibi konular öne çıktı. 25 panelistin yer aldığı toplantı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıda farklı ülke kültürlerini temsil eden, geleneksel kıyafetler giyen misafirler ve Liv Hospital çalışanları renkli görüntüler sergilerken, geleneksel ülke mutfaklarından lezzetli örnekleri yer aldı.

Etkinliğe, sektörün ileri gelen sağlık kuruluşlarının yöneticileriyle ve yurt dışında pek çok hasta tecrübesi olan hekimlerle birlikte OHSAD Genel Başkanı Reşat Bahad, Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ve Castrol Başkan Yardımcısı Ömer Dormen gibi isimler katıldı.

"Türk hekimlerinin başarısı artık dünyada parmakla gösteriliyor"

Toplantı kapsamında açıklamalarda bulunan Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, "Atatürk'ü özlemle andığımız 10 Kasım'da, Ulu Önder'imizin de ifade ettiği muassır medeniyetler seviyesine ulaşabilmenin yolu bilimden, eğitimden ve çok kültürlülüğü iyi analiz etmekten geçiyor. Özellikle Türk sağlık sektörünün ve Türk hekimlerinin başarısı artık dünyada parmakla gösteriliyor. Ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda ivme kazanmış durumda. Bu bağlamda çok kültürlü hizmet verme yolculuğunda önemli bir yerdeyiz. Türk hekimlerinin uzmanlığı, tıbbi güncel teknolojiler, misafir ve otelcilik hizmetindeki mükemmelliyetçi yaklaşım ve kişiye odaklı tedavi planlamalarıyla ülkemiz ve ülkemizdeki hastanecilik anlayışı her geçen gün daha da gelişiyor" şeklinde konuştu.

"Ülke olarak uluslararası hasta kabulünde beşinci sıradayız"

Ülkemizde sağlık sektöründeki multikültürel yapının diğer ülkelere örnek niteliğinde olduğunun altını çizen OHSAD Genel Başkanı Reşat Bahad, "Bu yaklaşım ile Türkiye sağlık sektörü açısından diğer ülkelere nazaran multikültürel çalışma alt yapısıyla örnek alınıyor. Ülke olarak uluslararası hasta kabulünde beşinci sıradayız. Bunu arttırmak için hizmetlerimizi daha iyi seviyeye getirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda da çok yol kat ettik. Sektör olarak, farklı ülke kültürlerinden çalışan yabancı ekipleri de barındıran hastaneler olarak, bu anlamda çoklu kurum kültürünü yapılandırmayı ve her geçen gün daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Dört oturumla gerçekleştirilen konferansta tıbbi hizmetlerin sunumundan otelcilik hizmetlerine, hasta bakım hizmetlerinden tüm destek hizmetlerine kadar her alanda çok kültürlü misafirlere hizmet edebilmeyi sağlayabilmek adına neler yapılabileceği konuşuldu. Multikültürel insan kaynakları yönetimi, farklı kültürlerden gelen hastalara sunulan tıbbi hizmetlerde dikkat edilmesi gereken konular, farklı ülkelerden gelen hastaların yaşadığı misafir deneyimi, uluslararası sağlık hizmetleri pazarlamasında inovasyon başlıkları ayrıntılarıyla irdelendi. - İSTANBUL