Libya'da sel felaketinden etkilenen çocuklar travma yaşıyor

Libya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle birçok çocuk konuşma yetisini kaybediyor ve intihara teşebbüs ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'e göre, sel nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce çocuk yerinden edildi. Sel felaketinin ardından çocuklar dehşet dolu anlara tanık oldu ve psikolojik destek ihtiyacı doğdu.

Libya'da sel felaketi nedeniyle travma yaşayan çocuklardan bazıları konuşma yetisini kaybederken aralarında intihara teşebbüs edenler bile oluyor.

Orta Akdeniz'i etkileyen "Daniel Fırtınası" 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bini aşkın kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Libya'da sel felaketi nedeniyle yerinden edilen 43 bin kişi arasında en az 17 bin çocuk olduğunu tahmin ediyor.

UNICEF'e göreyse Libya'da selden etkilenen çocukların sayısı yaklaşık 300 bin.

Çocuklar dehşet dolu görüntülere tanık oldu

Sel felaketinde gözleri önünde ailelerini, evlerini, okullarını, arkadaşlarını hatta yaşadıkları şehri bir anda kaybeden Derneli çocuklar zor günler geçiriyor.

Libyalı psikolog Şahin ez-Zeyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların hafızalarında unutulmaz izler bırakan bu felaketin travmatik sancılarının uzun yıllar devam edeceğini belirtti.

Kentte çok sayıda çocukla bir araya geldiğini aktaran Zeyani, şunları söyledi:

"Bir çocuğun göz açıp kapayıncaya kadar ailesini, yakınlarını, evini, yurdunu, okulunu, arkadaşlarını kaybettiğini bir düşünün. Başka bir çocuğun cadde, sokak ve evlerden gelen çığlıklar arasında gece aniden uyanarak evinin sular içinde kaldığını bir hayal edin. Yaşadıkları bu acıyla depresyona giren, konuşma yetisini kaybeden çocuklar var. Akşam saatlerinde kenti vuran sel nedeniyle içlerindeki cesetlerle beraber sabah sular çekilene kadar sürüklenen evler oldu. Hayatta kalan çocuklara ise yardımlar çok geç ulaştı. "

Sel felaketinin 15 saatten fazla sürdüğünü ifade eden Zeyani, "Bu sürede bazı çocuklar evlerinin enkazı altında sürüklenirken, bazıları aralarında ölen yakınlarının da olduğu cesetlerle bir arada kaldı." diye konuştu.

İntihara teşebbüs eden çocuklar var

Böylesi bir felaketin yetişkinler için bile zor olduğunu vurgulayan Zeyani, "Bingazi'de selde annesi ve babasını kaybeden iki çocuk, birden fazla kez intihar girişiminde bulundu." dedi.

Libyalı psikolog, ayrıca evlerini terk etmek zorunda kalan çocukların da psikolojisinin olumsuz etkilendiğini aktardı.

Zeyani, "Bir çocuk düşünün, bir anda evini, okulu, arkadaşlarını bırakıyor ve kendini güvensiz, huzursuz bambaşka bir çevrede buluyor. Sığınmacılar için okulların tahsis edildiği bir ortam. Bunlar çok olumsuz durumlar." diye konuştu.

Psikolojik destek için çalışmalar yapılıyor

Ulusal Birlik Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı??????? Sadeddin Abdulvekil de Derne sakinlerinin Libya tarihinde görülmemiş bu felaketin büyüklüğüyle tam bir şok içinde olduğunu belirtti.

Abdulvekil, "Bakanlık, çocuklar dahil herkesi kapsayacak şekilde psikolojik destek programı için çalışmalar yapıyor." dedi.

Devletin ilgili tüm kurumlarının psikolojik destek için harekete geçtiğini aktaran Abdulvekil, ilerleyen günlerde ortak çalışmalarla felaketin yol açtığı tüm psikolojik ve sosyolojik meselelerin detaylıca masaya yatırılacağını sözlerine ekledi.