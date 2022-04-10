KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Şehir Hastanesi yıl sonu açılıyor

Evliya Çelebi Mahallesi'nde yapımı devam eden Kütahya Şehir Hastanesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi

KÜTAHYA - Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında betonarme işlerinin yüzde 100 oranına yaklaştığı öğrenildi. 31 Aralık 2022 tarihinde hizmete açılacak olan hastane inşaatında halen mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Hava şartlarının elverdiği oranda çalışan sayısı artıyor. Şuanda 300 işçi var. Bunlar hava şartlarına göre bin sayısına kadar ulaşacak. Tüm taşeronlar firmalarla anlaşmalar ve sözleşmeler imzalandı. Şuan ekipman siparişleri verildi. Kazandır, asansör gibi birçok ekipmanla ilgili üretim başlamış. İnşallah bu sene hastane inşaatımızı hizmete sokmak niyetindeyiz. Bununla ilgili çalışmaları yakından takip edeceğiz. Hedefimiz bu sene sonuçlandırmak" dedi.

Şehir Hastanesi'nin açıldıktan sonra diğer hastanelerinde devam etmesi yönünde çalışma yaptıklarını vurgulayan Ceyhun "Kütahya'mız otel konforunda bir hastaneye kavuşmuş olacak. Takip anlamında çalışmalarımız sürüyor. Şuan ki hastanemizin otopark problemi yeni hastanemizde hem açık otoparklar hem de kapalı otoparklar ile çözülmüş olacak" şeklinde konuştu.

Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesi'nde odaların 159'unun tek kişilik, 136'sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği öğrenildi. Hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı. Şehir Hastanesinde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi.

Kütahya Evliya Çelebi Mahallesi'nde yapımı devam eden Kütahya Şehir Hastanesi, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan da görüntülendi.