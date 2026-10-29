Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Şehir Hastanesi'nde el hijyeni teşekkürü Dahiliye Yoğun Bakım'a verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Şehir Hastanesi'nde el hijyeni teşekkürü Dahiliye Yoğun Bakım'a verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Şehir Hastanesi'nde 2026 yılının üçüncü dönem el hijyeni değerlendirmesinde en yüksek puanı Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları aldı. Enfeksiyon Kontrol Komitesi programı kapsamında başarılı bulunan çalışanlara teşekkür belgesi verildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının üçüncü dönem el hijyeni değerlendirmesinde en yüksek skoru elde eden Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Kütahya Şehir Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yürütülen "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi" programı kapsamında, kliniklerde el hijyeni uygulamalarına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 2026 yılı üçüncü dönem değerlendirmesinde, beş endikasyon kuralı çerçevesinde yapılan haberli el hijyeni gözlemlerinin sonuçları incelendi. Değerlendirmeler sonucunda en yüksek puanı alan Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları, dönem el hijyeni teşekkürünü almaya hak kazandı.

El hijyeninin sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesindeki önemine dikkat çekilen uygulama kapsamında, hijyen kurallarına gösterdikleri özen ve özverili çalışmalarından dolayı Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Belgeler, Kütahya Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takdim edildi.

Hastanede enfeksiyonların önlenmesi, hasta güvenliğinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin korunması amacıyla el hijyeni uygulamalarının düzenli olarak takip edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim

Aykut Kocaman bombayı patlattı: O giderse gelirim
Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar

Sergen Yalçın'a hayatının şoku! Telefonlarını bile açmıyorlar
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da dev dalgalar sokakları yuttu! 180 binden fazla kişi tahliye edildi

Dev dalgalar sokakları yuttu! On binlerce kişi tahliye edildi
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı

Mide bulandıran sır telefonundan çıktı! Otel odasında öğrencisiyle...
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu

Kahreden kaza! Polis memuru şehit oldu
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti

ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti