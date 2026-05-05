Kütahya'da "Her Gebeye Bir Ebe" programıyla evde sağlık hizmeti

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" programı kapsamında önemli bir çalışmayı sürdürüyor.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" programı kapsamında önemli bir çalışmayı sürdürüyor. Programla birlikte özellikle riskli grupta yer alan gebelere birebir ulaşım sağlanarak sağlık hizmetleri ev ortamına taşınıyor.

Ekipler, gebelerin evlerine misafir olarak hem sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor hem de süreci yakından takip ediyor. Yapılan ziyaretlerde bebeğin kalp atışlarının dinlenmesinden tansiyon ölçümüne kadar birçok rutin kontrol yerinde yapılabiliyor.

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde doktor randevuları hızlı bir şekilde organize edilerek gerekli yönlendirmeler sağlanıyor. Böylece anne adaylarının sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılırken, doğum sürecinin daha güvenli ilerlemesi hedefleniyor.

Yetkililer, program kapsamında gebelik sürecinin her aşamasında anne adaylarının yanında olduklarını vurgulayarak, sağlıklı bir doğum için kesintisiz destek sunmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
