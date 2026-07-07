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Kütahya Şehir Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı sevinci

Kütahya Şehir Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı sevinci
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde asistan hekim Dr. Ayşe Tuğba Kurt, uzmanlık eğitimini tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı unvanını aldı. Başhekim Op. Dr. Halil İbrahim Şişman tarafından tebrik edilen Kurt'a Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Kütahya Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Arş. Gör. Dr. Ayşe Tuğba Kurt, tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayarak girdiği Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı'ndan başarıyla geçti. Sınavın ardından Genel Cerrahi Uzmanı unvanını almaya hak kazanan Dr. Kurt, meslek yaşamında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Uzmanlık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Dr. Ayşe Tuğba Kurt için Kütahya Şehir Hastanesi'nde tebrik programı düzenlendi.

Programda konuşan Hastane Başhekimi Op. Dr. Halil İbrahim Şişman, Dr. Kurt'u elde ettiği başarıdan dolayı kutlayarak, uzmanlık eğitimi boyunca gösterdiği gayret, özveri ve sağlık hizmetlerine sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Başhekim Şişman, Kütahya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı süre boyunca başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Uzman Dr. Ayşe Tuğba Kurt'a, kuruma sağladığı değerli hizmetler dolayısıyla Teşekkür Belgesi takdim etti.

Kütahya Şehir Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı unvanını alan Dr. Ayşe Tuğba Kurt'un başarısının hem hastane hem de sağlık camiası adına gurur verici olduğu belirtilirken, genç hekime yeni görevinde başarılar dilendi.

Genel cerrahi alanında uzman olarak görev yapacak olan Dr. Ayşe Tuğba Kurt'un, Kütahya'da sunulan sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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