Kütahya Çavdarhisar'da okul kantinleri hijyen ve gıda güvenilirliği için denetlendi

Kütahya Çavdarhisar'da okul kantinleri hijyen ve gıda güvenilirliği için denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı. Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yapılan denetimlerde gıdaların güvenilirliği ve hijyen şartları kontrol edildi; denetimlerin öğrenci sağlığı için aralıksız süreceği belirtildi.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde okul kantinleri denetlendi.
Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçedeki okul kantinlerinde gıda denetimleri gerçekleştirildi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, kantinlerde satışa sunulan gıdaların güvenilirliği ve hijyen şartları kontrol edildi. Öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.