Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Vatandaşlar Hastanelere Başvurdu

VAN'ın Erciş ilçesinde, kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Kurban keserken iki elinden bıçakla yaralanan Fehmi Yıldız (42), ilk kez başına böyle bir olay geldiğini belirtti.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan kurban kesimi sırasında çok sayıda vatandaş, hayvanların darbesi ya da bıçakla yaralandı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. İlçe merkezindeki evinin bahçesinde büyükbaş kesen Fehmi Yıldız, hayvanın tepki vermesi üzerine yanlışlıkla 2 elini kesti. İlk kez kurban kesimi yapan Ömer Köstekçi ise et doğradığı sırada 1 elinin parmaklarını kesti. Yıldız ve Köstekçi, yakınları tarafından Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yıldız, yaklaşık 25 yıldır kurban kestiğini ve ilk kez başına böyle bir olay geldiğini belirtirken, Köstekçi ise tecrübe edindiğini, bundan sonra daha dikkatli davranacağını ifade etti.