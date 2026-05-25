Prof. Dr. Gökaslan: 'Kurban'da fazla et tüketimine dikkat'

Kurban Bayramı'nda artan kırmızı et tüketiminin özellikle kalp ve damar hastaları açısından ciddi riskler oluşturabileceğini belirten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökaslan, vatandaşlara dengeli beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Bayram sofralarında kontrolsüz et tüketiminin kolesterol ve tansiyon değerlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Gökaslan, "Kurban Bayramı'nda özellikle kavurma, sakatat ve yağlı et tüketimi artıyor. Ancak aşırı kırmızı et tüketimi kalp krizi, ritim bozukluğu ve tansiyon yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir" dedi.

Yeni kesilen etin hemen tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gökaslan, "Etin en az 12-24 saat dinlendirilmesi sindirim açısından daha sağlıklıdır. Ayrıca etleri kızartma yerine haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemleri tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

Özellikle hipertansiyon, diyabet, damar tıkanıklığı ve kalp hastalığı bulunan bireylerin bayram boyunca daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gökaslan, "Et tüketiminin yanında mutlaka sebze, salata ve bol su tüketilmeli. Gün içerisinde hareketsiz kalınmamalı, kısa yürüyüşler ihmal edilmemeli. Bayramı sağlık sorunu yaşamadan geçirmek için porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Gökaslan ayrıca, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve ani tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısında bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı