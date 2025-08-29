Kronik Ağrıya Dikkat Çekmek İçin Kaçkar Dağları'nda Tırmanış

Kronik Ağrıya Dikkat Çekmek İçin Kaçkar Dağları'nda Tırmanış
Türk Nöroloji Derneği ve Türk Algoloji Derneği tarafından düzenlenen 'Ağrı Tedavisi İçin Farkındalıkla Kaçkar Tırmanışı' etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kronik ağrı sorununa dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

TÜRK Nöroloji Derneği ile Türk Algoloji Derneği tarafından 28-30 Ağustos tarihleri arasında Kaçkar Dağları'nda 'Ağrı Tedavisi İçin Farkındalıkla Kaçkar Tırmanışı' etkinliği düzenleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlik ile kronik ağrı tedavisi ile ilgili toplumsal farkındalık amaçlanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte; kronik ağrı yaşayan bireylerin karşılaştığı güçlükler ön plana çıkarıldı. Kronik ağrının sadece kişilerin yaşam kalitesini değil, aynı zamanda toplumsal yapıyı da etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğuna değinen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, bu konuda bilimsel veriler ve modern tedavi yöntemleri doğrultusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

'AĞRI İLE MÜCADELEDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

Kronik ağrının yalnızca bireylerin yaşam kalitesini azaltan değil, aynı zamanda toplumsal boyutları olan önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Terzi, "Bilimsel bilgi ve çağdaş tedavi yöntemleri ışığında, hastalara daha etkin tedavi seçenekleri sunmayı ve kamuoyunu bilgilendirmeyi görev ediniyoruz. Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen bu tırmanışla vermek istediğimiz mesaj, ağrı ile mücadelede yalnız olunmadığıdır. Bu tırmanış kronik ağrı yaşayan bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmiş, mücadelenin azim ve dayanışma ile aşılabileceğini göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, bizim için tarihi bir anlam taşırken, dayanışma ve kararlılığın da sembolüdür. Kaçkar'ın zirvesine yapılan yolculuk hem fiziksel hem de toplumsal bir anlam taşımıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
