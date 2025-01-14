Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti
MEB'den özel okullara yönelik önemli değişiklik

Bu 3 gruba dahil olanlar özel okullarda ücretsiz eğitim alabilecek
ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk

Yangınla ilgili ilk dava! Felaket nedeniyle bir şirket hedefte
İlaçla bayılttığı yolcusunu taciz eden taksici yakalandı

İstanbul'u karıştıran taksici yakalandı! İfadesi olaydan daha beter

Kızlarının organlarına böyle veda ettiler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızlarının organlarına böyle veda ettiler 18 yaşındaki kızın organları başkalarına hayat olmak Rize'den yola çıktı Başkalarına hayat olması için yola çıkan organları el sallayarak uğurladılar Geçirdiği trafik kazasından 6 ay önce organlarını bağışlamak istediğini ailesine söyleyen genç...

Kızlarının organlarına böyle veda ettiler

18 yaşındaki kızın organları başkalarına hayat olmak Rize'den yola çıktı

Başkalarına hayat olması için yola çıkan organları el sallayarak uğurladılar

RİZE - Geçirdiği trafik kazasından 6 ay önce organlarını bağışlamak istediğini ailesine söyleyen genç kızın organları başkalarına hayat olması için Rize'den yola çıkarken, ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı.

3 Ocak 2025 Cuma günü saat 11.50 sıralarında Salarha Beldesi'nde yoldan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Ali Faik Yılmaz ve 18 yaşındaki kızı Medine Yılmaz'a otomobil çarpmıştı. Kazada baba Ali Faik Yılmaz hafif yaralanırken, Medine Yılmaz ise ağır yaralı olarak bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Medine Yılmaz 11 günlük yaşam savaşını kaybederek beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünden 6 ay önce organ bağış formu dolduran genç kızın korneaları, böbrekleri ve karaciğeri Sivas ve Samsun'a doğru karayoluyla yola çıktı. Yakınları ise Medine'nin başkalarına hayat olacak olan organlarını arkasından el sallayarak uğurladı.

"Kazadan 6 ay önce kardeşim bize organ nakli olmak istediğini söylemişti"

Kardeşi Medine'nin kendilerine 6 ay önce bir haberde görüp organlarını bağışlamak istediğini söylediğini, bu nedenle kardeşinin organlarının başka bir insanda hayat bulamasından gururlu olduklarını ifade eden abla Merve Yılmaz "Yaklaşık 11 gün önce trafik kazasında kardeşim bu hastaneye getirildi. Kazadan 6 ay önce kardeşim bize organlarını bağışlamak istediğini söylemişti. Televizyonda bir haberde görmüştü. Bir aile olarak buna karar vermek çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde olması bizim için çok zor olsa da gurur verici. Kardeşimin organlarını kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablalar olarak görmelerini istiyorum. Hani ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Medine'nin organlarının 5 kişiye hayat olacağına vurgu yapan RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Alihan Madran "Yaklaşık 10 gün önce elimde trafik kazası sonucu yoğun bakımda takip aşamalarına başladık. Beyin ölümü tanısını koyduk. Hasta yakınlarıyla görüşmelerimiz sonucunda organ bağışını kabul ettiler ve bakanlık ve organ bağışı komisyonumuzla iletişimimiz sonucunda organ bağışı ameliyatını gerçekleştirdik. Sol böbreğimiz Sivas'a diğer organlarımız ise Samsun'a gönderilmek üzere yola çıkacak. 5 tane hastamıza ikinci bir şans, yeni bir şans imkanı doğdu. Bu verdikleri karardan ötürü hasta yakınlarına organ bağışlanacak kişiler adına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kızlarının organlarına böyle veda ettiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Sağlık
img

NATO Genel Sekreteri'nden bomba yanıt geldi
img

Ayşe Barım olayını yıllar önce Ahmet Kural mı patlattı?
img

Yangınla ilgili ilk dava! Felaket nedeniyle bir şirket hedefte
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Yaprak Dökümü dizisinin efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ünlü sanatçı Fettah Can, Jose Mourinho'yu küfürler yağdırdı

Fettah Can'dan Mourinho'ya ağza alınmayacak küfürler
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi

Gece yarısı 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi

Son Dakika Haberleri

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak? Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü kimdir? Taksici tutuklandı mı, olay ne? Yaprak Dökümü oyuncularından kim öldü? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2025 zamlı köprü geçiş ücretleri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.