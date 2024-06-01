Kızılcık Şerbeti'ndeki onaylı randevu sahnesi Bakan Koca'dan tam not aldı

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde günlerdir konuşulan Onaylı Randevu Sistemi anlatıldı. Sahneyi gören Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekibe teşekkür etti.

"ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ TIKIRT TIKIR İŞLİYOR"

Dizide Sevilay'ı oynayan Özlem Çakar, hastane dönüşü Sönmez Hanım'a Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması Onaylı Randevu Sistemi'nden bahsederek "Ablacım hiç bekletmediler. Yani bu onaylı randevu dedikleri sistem tıkır tıkır işliyor. Hatta gelemeyecekler için bir önceki akşamdan saat 8'e kadar randevularını iptal ederlerse başkalarına da yer açılıyor" ifadelerini kullandı.

Sahneyi X hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz" dedi.