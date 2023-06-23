Kızılay Tokat Şubesi'nden Yeşilyurt'ta kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Tokat Şubesi tarafından Yeşilyurt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Hükümet Konağı önünde konuşlanan Kızılay kan toplama aracında gönüllülerden kan bağışı alınıyor.

Türk Kızılay Tokat Şubesi tarafından Yeşilyurt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde konuşlanan Kızılay kan toplama aracında gönüllülerden kan bağışı alınıyor. Araca gelen bağışçılar, form doldurduktan sonra kan bağışında bulunuyor.

Kızılay görevlileri, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Tek kaynağı insandır, herkesi müsait olduklarında kan bağışına bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kan bağışında bulunan Kadir Özer ise 4'üncü kez kan vereceğini dile getirerek, sağlığı elverdiği müddetçe düzenli olarak bağışta bulunacağını kaydetti.