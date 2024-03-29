Kişiye göre saç tedavisi nasıl yapılıyor? Saç Ekimi ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Faruk Yavuz anlattı

Saç Tedavileri, Saç Ekimi ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Faruk Yavuz Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

Kişiye göre saç tedavisi nasıl yapılıyor? sorusunu yanıtlayan Dr. Mehmet Faruk Yavuz, "Hasta bize başvurduğu zaman ilk önce saç dökülme şekline bakıyoruz. Çünkü saçın gerçek dökülme nedenini bulmadığımız sürece yaptığımız tedaviler bir işe yaramıyor. Altta yatan bir sebep olup olmadığını öğreniyoruz. Herkesin saç dönülme sebebi aynı olmayabilir. Bunu belirledikten sonra ona yönelik bazen medikal tedavi bazen enjeksiyonlu tedavi yapıyoruz. Hastaların donör alanına göre seans sayıları değişiyor. Genelde 1 veya 2 seanslar oluyor." dedi.