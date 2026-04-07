Haberler

Babaeski Devlet Hastanesi'nde Kanser Haftası farkındalığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Babaeski Devlet Hastanesi, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla vatandaşlara kanserin erken teşhisi ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. Sağlık personeli tarafından yürütülen çalışmada, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde devlet hastanesi tarafından Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Babaeski Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta, vatandaşlara kanserin erken teşhisinin önemi, korunma yöntemleri ve sağlıklı hayat alışkanlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık personeli tarafından yürütülen çalışmada, özellikle erken tanının hayat kurtardığına dikkat çekildi. Standı ziyaret eden vatandaşlara broşürler dağıtılarak, düzenli taramaların önemi anlatılırken, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın kanser riskini azaltmadaki rolü vurgulandı.

Yetkililer, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyardı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

