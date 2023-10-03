Kayseri'de Kornea Nakliyle Görme Bozukluğu Tedavi Edildi

KAYSERİ'de sol gözünde görme bozukluğu olan İrem Sena Erdoğan'a (20), kalp krizinden hayatını kaybeden 1 kişinin korneaları nakledildi. Kayseri Şehir Hastanesi Kornea Göz Bankası aracılığı ile yapılan operasyon sonrası Erdoğan, net görmeye başlayarak, sağlığına kavuştu.

Kayseri'de yaşayan üniversite öğrencisi İrem Sena Erdoğan sol gözünde, görme bozukluğu şikayeti nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayene sonrası Erdoğan'a, kornea nakli yapılmasına karar verildi. Hastane bünyesinde 2 hafta önce hizmete giren 'Kornea Göz Bankası' aracılığı ile kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki bir kişinin korneaları genç kıza nakledildi.

'KAYSERİ'DEKİ TEK KORNEA BANKASI'

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Ender Sırakaya, "Yaklaşık 2 hafta öncesinde Sağlık Bakanlığı'ndaki izinlerimizi tamamlayarak, Kayseri'ye kornea bankasını açmış bulunuyoruz. 4-5 yıllık bir girişim sonrası araya pandeminin de girmesiyle kornea bankası açılma sürecimiz maalesef sekteye uğramıştı. Son 1 yıl içerisinde işlemlerimizi hızlandırarak kornea bankasının açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu, Kayseri'deki tek kornea bankası. Daha öncesinde çevre illerde vardı. Ankara ve İstanbul'da vardı. Korneaları oradan temin ediyorduk. Artık Kayseri ve bölge illere; hastanemiz bünyesindeki kornea bankasıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu tabii bizim için büyük avantaj sağlıyor. Korneamızı kendimiz aldığımız için ameliyat sıralarımız daha çabuk gelecek. Ameliyatlar daha hızlanmış olacak" diye konuştu.

'UYUM YETENEĞİ ÇOK YÜKSEK'

İlk korneada başarı elde ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Sırakaya, "Tüm Türkiye geneline kornea sağlayarak da böyle bir hizmette bulunmuş olacağız. Yaklaşık 2 hafta önce bankamızı açtık ve 1 hafta öncesinde de ilk korneamızı alarak, hastamız sevgili İrem'e de korneayı başarılı şekilde yerleştirdik. Şu an her şey yolunda gidiyor. Kornea, nakil yapılan organlar arasında başarısı en yüksek olan doku. Çünkü doku uyumu gerekmiyor, bir kan uyumu gerekmiyor. Doku, antijen uyumu gerekmiyor. Damarlı bir doku olmadığı için hastalarda uyum yeteneği çok yüksek" dedi.

'ORGAN BAĞIŞI ÇOK ÖNEMLİ'

Kornea naklinin önemine değinen Doç. Dr. Sırakaya, "Kornea bankacılığının ilerlemesi için kornea nakillerinin artması için tabii ki buradan herkese de kornealarını bağışlamaları yönünde telkinde ve istekte bulunuyoruz. İrem'in hastalığı vardı. Keratokonus hastalığı. Görmede bir bozulmaya neden olabiliyor. En son çare olarak kornea nakli yapılması gerekiyor. Şeffaf kornea dokusunu uygun donörden hastamıza naklederek, başarılı şekilde cerrahi gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

'ÇOK BULANIK GÖRÜYORDUM'

Nakil öncesi gözünde yaşadığı problemleri anlatan İrem Sena Erdoğan ise "İlk başlarda çok baş ağrısı yapmıştı. Çok bulanık görüyordum. Geldiğimde de okuttuklarında hiçbir şey okuyamıyordum. Yakın mesafeden bile göremiyordum. O şekilde şikayetler olmuştu. Daha sonra iyi görmeye başladım. Nakil yapılalı da 1 hafta oldu. Nakil sonrası çok daha iyi oldum" dedi.(DHA)