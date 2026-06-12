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Sigaranın zararlarına dikkat çektiler

Sigaranın zararlarına dikkat çektiler
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Kaynaşlı Anadolu Lisesi'nde Dünya Tütünsüz Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, sigara ve tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri olay yeri canlandırmasıyla anlatıldı. Öğrencilere bağımlılık ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandırıldı.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, sigara ve tütün ürünlerinin neden olduğu sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla olay yeri canlandırması gerçekleştirildi.

Kaynaşlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Yeşilay Kaynaşlı Şubesi iş birliğinde Dünya Tütünsüz Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Kaynaşlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sigara ve tütün ürünlerinin yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla olay yeri canlandırması yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tütün kullanımının bireyler üzerindeki olumsuz etkileri uygulamalı olarak anlatıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere sigara ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi verilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜmit Gönüdaş:

yine de vatandaş zarar görecek

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Haber YorumlarıSerdar Bora Efe:

güzel ama valla olay yeri canlandırmasının fotoğrafını görmeden inanmak zor mu sizin bu etkinlikte ne yapıldığı net belli değil

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Haber YorumlarıHalil İbrahim Dalici:

bu yaşta bile gençleri sigaraya alıştıranlar var ya onları görmek çok üzücü ülke imajımız da zedeleniyor maalesef böyle haberler yabancıları da etkiliyor

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