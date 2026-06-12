Sigaranın zararlarına dikkat çektiler

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, sigara ve tütün ürünlerinin neden olduğu sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla olay yeri canlandırması gerçekleştirildi.

Kaynaşlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Yeşilay Kaynaşlı Şubesi iş birliğinde Dünya Tütünsüz Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Kaynaşlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sigara ve tütün ürünlerinin yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla olay yeri canlandırması yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tütün kullanımının bireyler üzerindeki olumsuz etkileri uygulamalı olarak anlatıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere sigara ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi verilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı