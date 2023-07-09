Manisa'nın Soma ilçesinde balık tutmak isteyen bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri kayıkla yaralıyı kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kayalıklardan düştü kayıkla kurtarıldı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesindeki Avşar Barajı'nda balık tutmak isteyen bir kişi dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralıyı Manisa İtfaiye ekipleri düştüğü yerden kayıkla alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Barajı'nda kayalıkların üzerinde balık tutmaya çalışırken ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yamaçtan düşen Hüseyin Taşkıran isimli vatandaş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Taşkıran'ın düştüğü yere ulaşmak için bölgeye balıkçı kayığıyla gitti. Taşkıran'ın bacağının kırıldığını tespit eden ekipler dikkatli bir şekilde yaralıyı bulunduğu bölgeden kayıkla alarak baraj gölü kenarında bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ambulansıyla Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Taşkıran'ın sağ bacağının kırıldığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.