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Kastamonu'da Kar Sebebiyle Hasta İçin UMKE Seferberliği

Kastamonu'da Kar Sebebiyle Hasta İçin UMKE Seferberliği
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımı sağlanamayan diyaliz hastası, UMKE ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldular

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 50 santimetreyi bulan kar kalındığı sebebiyle hastaneye gidemeyen diyaliz hasta UMKE ekiplerinin zorlu mücadelesi ile hastaneye ulaştırılabildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tezcan köyünde yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle yollar kapandı. Köyde yaşayan 75 yaşındaki diyaliz hastası Faik Görgü, ulaşımın sağlanamaması sebebiyle hastaneye gidemedi. Faik Görgü'nün yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine harekete geçen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), zorlu kış ve hava şartları altında bölgeye ulaşabilmek için büyük çaba sarf etti. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ve zorlu arazi şartları, ekiplerin ilerlemesini güçleştirdi. Ekipler, yaklaşık 1 kilometrelik yolu yürüyerek Tezcan köyündeki hastaya ulaştı.

İlk müdahalesi evinde yapılan hasta, ardından sedye ile paletli ambulansa kadar taşındı. Hasta daha sonra hastaneye götürüldü.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Çağdaş Derdiyok, ekipleri tebrik ederek, "UMKE ekiplerimiz görevlerinin başında, sağlık hizmetlerini her şartta vatandaşlarımıza ulaştırmak için çaba gösteriyorlar. Zaman ve mekan gözetmeksizin görevlerini başarıyla yerine getiren UMKE personellerimize teşekkür eder, görevlerinde başarılar dileriz" dedi.

UMKE'den yapılan açıklamada da, "Vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak için her zaman hazırız. Zorlu hava şartlarında bile, Yurdumuzun her bir bucağında, kim nerede olursa olsun, insan hayatına hizmet için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞAHİN DEMİR - Sağlık
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