Kars'ta Doğan Çinan Bebek, Hayati Tehlike Sebebiyle Erzurum'a Sevk Edildi

KARS Harakani Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 1 günlük Çinan Çelik, kafa içi kanama sebebiyle 3'üncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bulunan Erzurum Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopter ile sevk edildi.

Kars'ta yaşayan Banu ve Metin Çelik çiftinin ilk çocukları olan Çinan bebek, 36 haftalık olarak normal doğumla dünyaya geldi. Doğum sonrası yapılan değerlendirmelerde, kafa içi kanama ve kafa derisinde ödem bulgularına rastlandı. Hayati riski bulunan Çinan bebek, 3'üncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bulunan Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Kars ve Erzurum İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezlerinin iş birliğiyle ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede Kars Harakani Havalimanı'na iniş yapan helikopter, ambulansla getirilen bebeği alarak havalandı.

Çinan bebek, ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırılarak burada 3'üncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.