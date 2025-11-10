Karakeçili'de Diyabet ve Beslenme Semineri Düzenlendi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde vatandaşlara yönelik diyabet ve beslenme semineri düzenlendi.

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Toplum Sağlığı Merkezi aile hekimi Deniz Elmas Koçak ve diyetisyen Songül Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde katılımcılara, sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için dikkat etmeleri gereken konular anlatıldı.