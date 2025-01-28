Üye Girişi
Haberler
Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak

Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti

Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti

Karabük Üniversitesi Sağlıkta Yeni Bir Merkez Açıyor

Karabük Üniversitesi Sağlıkta Yeni Bir Merkez Açıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile sağlık alanında önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. Merkez, bilimsel projelerle topluma hizmet sunarken, halk sağlığını geliştirmeye yönelik danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri verecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlık ve fizyoterapi alanında önemli bir merkez olmayı hedefliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lisans ve lisansüstü öğrencilerine bilimsel çalışmalar ve eğitim ortamı sunan merkez, ortopedik, nörolojik, pediatrik ve kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi alanlarda bilimsel projeler yürüterek toplum sağlığına da katkı sağlayacak.

Merkez ayrıca, bölge halkına danışmanlık, koruyucu rehabilitasyon ve bilgilendirme hizmetleri sunarak Karabük ve çevresindeki sağlık standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Merkez müdürü Dr. Öğretim Üyesi Metehan Yana, merkezin akademik projelerde de aktif olduğunu belirterek, "Şu anda 4 TÜBİTAK öğrenci projesi ve 2 BAP projesi yürütülüyor. Hedefimiz, ilerleyen dönemde daha büyük projelerde yer almak. Astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarından omurga eğriliklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Obezite, diyabet ve inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi sorunlar için de vatandaşlarımıza destek sunuyoruz. Uzman hekim tarafından yönlendirilmiş hastaları kabul ediyoruz. Değerlendirme sonrasında ihtiyaçlara uygun bireysel programlar oluşturup, tedavi sürecini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da Tarihi Manifaturacılar Çarşısı aslına dönüyor

Safranbolu Belediyesi, Manifaturacılar Çarşısı'nda tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve çarşı esnafını rahatlatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çarşı içerisindeki yolda sonradan eklenen parke taşları kaldırılarak tarihi zemin üzerindeki modern unsurlar temizleniyor.

Proje kapsamında ayrıca aşırı yağışlarda dükkanların içine su girmesini engellemek amacıyla altyapı iyileştirme çalışmaları ile yeni yağmur suyu drenaj hattı çalışması başladı.

Tarihi Çarşı'ya özgü tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak amacıyla zeminin alt katmanlarında yer alan Arnavut kaldırım taşları açığa çıkarılacak. Çalışmayla çarşı, tarihi ilçenin özgün mimari kimliğini daha güçlü yansıtacak.

Daha önce Safranbolu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Han Arkası Sokak'ta, çarşı esnafına ücretsiz tahsis edilen panayır stantlarında satış yapma imkanı sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Tarihi mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda kararlıyız. Manifaturacılar Çarşısı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla Safranbolu'nun tarihi dokusu daha da güçlü gün yüzüne çıkarken, esnafımızın aşırı yağışlarda yaşadığı dükkanlarının içini su basma problemini de önlemiş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Sağlık
img

Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
img

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
img

Amerika, savaşı Avrupa'ya taşıdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.