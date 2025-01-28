Karabük Üniversitesi Sağlıkta Yeni Bir Merkez Açıyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlık ve fizyoterapi alanında önemli bir merkez olmayı hedefliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lisans ve lisansüstü öğrencilerine bilimsel çalışmalar ve eğitim ortamı sunan merkez, ortopedik, nörolojik, pediatrik ve kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi alanlarda bilimsel projeler yürüterek toplum sağlığına da katkı sağlayacak.

Merkez ayrıca, bölge halkına danışmanlık, koruyucu rehabilitasyon ve bilgilendirme hizmetleri sunarak Karabük ve çevresindeki sağlık standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Merkez müdürü Dr. Öğretim Üyesi Metehan Yana, merkezin akademik projelerde de aktif olduğunu belirterek, "Şu anda 4 TÜBİTAK öğrenci projesi ve 2 BAP projesi yürütülüyor. Hedefimiz, ilerleyen dönemde daha büyük projelerde yer almak. Astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarından omurga eğriliklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Obezite, diyabet ve inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi sorunlar için de vatandaşlarımıza destek sunuyoruz. Uzman hekim tarafından yönlendirilmiş hastaları kabul ediyoruz. Değerlendirme sonrasında ihtiyaçlara uygun bireysel programlar oluşturup, tedavi sürecini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da Tarihi Manifaturacılar Çarşısı aslına dönüyor

Safranbolu Belediyesi, Manifaturacılar Çarşısı'nda tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve çarşı esnafını rahatlatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çarşı içerisindeki yolda sonradan eklenen parke taşları kaldırılarak tarihi zemin üzerindeki modern unsurlar temizleniyor.

Proje kapsamında ayrıca aşırı yağışlarda dükkanların içine su girmesini engellemek amacıyla altyapı iyileştirme çalışmaları ile yeni yağmur suyu drenaj hattı çalışması başladı.

Tarihi Çarşı'ya özgü tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak amacıyla zeminin alt katmanlarında yer alan Arnavut kaldırım taşları açığa çıkarılacak. Çalışmayla çarşı, tarihi ilçenin özgün mimari kimliğini daha güçlü yansıtacak.

Daha önce Safranbolu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Han Arkası Sokak'ta, çarşı esnafına ücretsiz tahsis edilen panayır stantlarında satış yapma imkanı sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Tarihi mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda kararlıyız. Manifaturacılar Çarşısı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla Safranbolu'nun tarihi dokusu daha da güçlü gün yüzüne çıkarken, esnafımızın aşırı yağışlarda yaşadığı dükkanlarının içini su basma problemini de önlemiş olacağız." ifadesini kullandı.