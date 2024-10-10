Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Çocuk Diş Hekimliği Kliniği Geliştirildi

Karabük'te Çocuk Diş Hekimliği Kliniği Geliştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocuklar için özel tasarlanmış diş ünitlerini içeren yeni bir çocuk diş hekimliği kliniği açtı. Başhekim Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, klinikte son teknolojik cihazlarla çocukların diş sağlıklarını koruma ve tedavi etme amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, Çocuk Diş Hekimliği Kliniği'ndeki diş ünitlerini çocuklar için özel tasarladıklarını bildirdi.

Çebi, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların diş sağlığının korunması, ağız bakım alışkanlıklarının kazandırılması ve diş tedavilerinin gerçekleştirilmesi için son teknolojik tıbbi cihazlarla donatılan diş kliniklerine ve oyun alanlarına, bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Çocuk Diş Hekimliği Kliniği'ndeki diş ünitlerini çocuklar için özel tasarladıklarını vurgulayan Çebi, "Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ailesi olarak, geleceğimizin teminatı siz kıymetli çocuklarımızın ve tüm halkımızın nitelikli ve özellikli tedavileri alabilmesi için göstereceğimiz çaba ve yenilikçi yaklaşımlar bitmeden ve artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Çebi, bu diş ünitlerinin kurulmasında destekte bulunan şirkete de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diş Sağlığı Teknoloji Sağlık Yaşam Çocuk

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması! Bakanlığı suçladılar

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.