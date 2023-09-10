Kapaklı'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Kapaklı ilçesinde Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında sağlıklı yaşam konusunda bilgi verildi ve yürüyüş düzenlendi. Etkinliklere ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ise esnaf ziyaretlerinde bulundu.