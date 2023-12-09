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Kansızlık Tedavi Edilmezse Sağlık Problemlerine Yol Açabilir

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Tedavi edilmeyen kansızlık kalp problemleri, zihinsel işlev bozuklukları, hamilelik komplikasyonları ve genel yaşam kalitesinde düşüşe neden olabilir. Kansızlık belirtileri arasında halsizlik, soluk cilt, baş dönmesi, nefes darlığı ve kas güçsüzlüğü bulunur.

Tedavi edilmeyen kansızlığın birçok hastalığa yol açabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, "Kansızlık tedavi edilmediğinde kalp problemleri, zihinsel işlev bozuklukları, hamilelik komplikasyonları ve genel yaşam kalitesinde düşüş görülebilir. Kansızlık belirtileri genellikle kişiden kişiye değişir. En sık görülen belirtileri halsizlik ve yorgunluk, soluk cilt ve mukozalar, baş dönmesi ve baş ağrısı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, soğuk el ve ayaklar, zayıflık ve kas güçsüzlüğüdür" dedi.

Herkeste görülebilen kansızlığın tedavi edilmediğinde büyük sağlık problemlerine yol açabileceğini ifade eden Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, "Kansızlık, vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücreleri üretilemediğinde veya kırmızı kan hücrelerinin taşıma kapasitesinde bir azalma olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Kırmızı kan hücreleri, vücuda oksijen taşımak ve karbondioksiti uzaklaştırmak gibi hayati görevleri yerine getirirler. Kansızlık, bu önemli işlevlerin yerine getirilememesi nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.

EN SIK GÖRÜLEN 7 BELİRTİ

Kansızlık belirtilerinin genellikle kişiden kişiye değişebildiğini belirten Doç. Dr. Sivritepe, en sık görülen şikayetleri şu şekilde sıraladı:

"Halsizlik ve Yorgunluk: Kırmızı kan hücreleri, vücuda oksijen taşıma görevini üstlenir. Kansızlık durumunda vücut yeterince oksijen alamadığından, bu durum halsizlik ve sürekli yorgunluk hissine neden olabilir.

Soluk Cilt ve Mukozalar: Kırmızı kan hücreleri, hemoglobin adı verilen bir madde içerir ve bu madde cilde pembe-kırmızı rengini verir. Kansızlık durumunda ise cilt ve mukozalar soluklaşabilir.

Baş Dönmesi ve Baş Ağrısı: Oksijen taşınmasındaki eksiklik, beyne yeterince oksijen gitmediği anlamına gelebilir, bu da baş dönmesi ve baş ağrısına neden olabilir.

Nefes Darlığı: Kırmızı kan hücreleri, akciğerlerden alınan oksijeni vücudun diğer bölgelerine taşır. Kansızlık durumunda, bu süreç etkilenerek nefes darlığı ortaya çıkabilir.

Kalp Çarpıntısı: Vücut, yeterince oksijen alamadığında kalp daha hızlı atabilir, bu da kalp çarpıntısına neden olabilir.

Soğuk Eller ve Ayaklar: Kansızlık, vücut sıcaklığını düzenlemede sorunlara yol açabilir, bu da ellerin ve ayakların soğumasına neden olur.

Zayıflık ve Kas Güçsüzlüğü: Kaslar yeterince oksijen alamadığında zayıflık ve güçsüzlük hissi ortaya çıkabilir."

KALP PROBLEMLERİNE DAVETİYE ÇIKARABİLİR

Söz konusu belirtilerin genellikle hafiften şiddetliye kadar değişebildiğini söyleyen Doç. Dr. Sivritepe, "Belirtiler kansızlığın türüne, şiddetine ve süresine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Eğer bu belirtileri deneyimliyorsanız, bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Kansızlığın altında yatan nedeninin belirlenmesi ve uygun tedavinin başlanması önemlidir. Çünkü kansızlık tedavi edilmediğinde veya tedaviye cevap verilmediğinde, çeşitli ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunlar arasında kalp problemleri, zihinsel işlev bozuklukları, hamilelik komplikasyonları ve genel yaşam kalitesinde düşüş bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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