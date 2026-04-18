Bayburt'ta vatandaşlara kalp sağlığı bilgilendirmesi yapıldı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta, kalp sağlığının korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt Devlet Hastanesi poliklinik girişinde kurulan stantta vatandaşlara kalp sağlığının korunması, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve düzenli kontrolün önemi anlatıldı.

Stantta, hastane personeline, hasta yakınlarına ve hastalara bilgilendirme yapıldı. Görevli sağlık personeli, kalp ve damar hastalıklarına karşı alınabilecek önlemler ile erken tanının önemine ilişkin bilgi verdi.

Hafta kapsamında gerçekleştirilen çalışma ile kalp sağlığı konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunularak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi ile düzenli kontrolün erken tanı ve tedavideki rolüne dikkat çekildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
