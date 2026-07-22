Ritim bozukluğu olan hastalar sinirlere uygulanan tedaviyle kalp pili gereksiniminden kurtuldu

Samsun'da kalp ritmi aşırı yavaş olduğu için kalp pili önerilen iki hasta, Samsun Şehir Hastanesinde nörogangliyon ablasyon (kalpteki sinir kümelerinin radyofrekans veya dondurma yöntemleriyle devre dışı bırakılması) yöntemiyle tedavi edilerek kalıcı kalp pili ihtiyacı ortadan kaldırıldı.

Kalp ritminde aşırı yavaşlık, baygınlık geçirme ve yorgunluk gibi şikayetleri bulunan Turan Şafak (48) ve Ömer Dikmen (42), Samsun Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde tedavi altına alındı.

Elektrofizyoloji ve Aritmi Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Beğenç Taşcanov, kalp ritminin gereğinden fazla yavaşlaması nedeniyle kalıcı kalp pili önerilen hastaların kardiyolojik ve elektrofizyolojik değerlendirmelerini yaparak, hastalara "nörogangliyon ablasyon" yönteminin uygulanmasına karar verdi.

Ameliyata alınan hastaların kalp ritmini aşırı yavaşlatan sinir ağları, ameliyat kesisi yapılmaksızın kasık toplardamarından ilerletilen özel kateterler aracılığıyla düzenlendi. Bir süre gözlem altında kalan hastalar, sağlıklarına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

Prof. Dr. Taşcanov, AA muhabirine, hastaların genç yaşta olduğunu, birisinin kendilerine baygınlık şikayetiyle geldiğini söyledi.

Diğer hastanın da nabız düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk, dönem dönem baş dönmesi, göz kararması şikayetleri bulunduğunu anlatan Taşcanov, "İki hastaya da kalp pili önerilmiş. Hastalarımızı bazı testlerden geçirerek sorunun kalp pilsiz de çözülebileceğini öngördük. Kalp içerisinde nörogangliyonlar mevcut. Bunlar kalp ritminin aşırı düşmesine sebep oluyor. Bu işlemle kalbin içine girerek sinirlerini yaktığımız zaman, hastanın kalp hızı artışı oluyor ve uzun süreliğine kalp pili ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor." dedi.

Tedavi, Samsun Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulandı

Bu işlemi iki hastaya da uyguladıklarına işaret eden Taşcanov, şunları kaydetti:

"Kalp içerisinde gangliyon dediğimiz kalbin sinirlerini ortadan kaldırdık. Şu anda hastalarımızın hiçbir şikayeti yok. Kontrole geldiler. Kalp hızları da gayet iyi şekilde artmış durumda. Daha önce bir hastanın kalp atış hızı 50'deyken şu anda 75-80 civarında çalışıyor. Şikayetleri de düzelmiş görünüyor. Samsun Şehir Hastanesinde bu tedaviyi ilk kez uyguladık. Bu uygulama için hastayı önce bazı testlerden geçiriyoruz. Hastalar bu teste cevap vermediği zaman bu işlemi uygulamıyoruz."

Hastalardan Turan Şafak da hastaneye nabız düşüklüğü ve bayılma şikayetiyle geldiğini aktararak, "Önceden 5 kere atak şeklinde vurmuştu. Farklı bir hastanede pil önermişlerdi. Doktorumuz bize bazı tetkikler yaptı. Bu işi çözeceğini söyledi. Başarı şekilde operasyon geçirdik. Şu an hiçbir sorunum yok. Sabahları daha dinç kalkıyorum. Atağım da yok, iyi durumdayım." ifadelerini kullandı.

Ömer Dikmen ise kalbinde sıkışma olduğu için hastaneye başvurduğunu, uygulanan tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.