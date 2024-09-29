Üye Girişi
Haberler

Kalbimizi Korumanın Altın Yolları

Kalbimizi Korumanın Altın Yolları
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp sağlığını korumanın yollarını anlatarak, kolesterol, şeker, tansiyon ve stresin önemine dikkat çekti. Düzenli yürüyüş ve sağlıklı yaşam önerileriyle kalp hastalıklarının önlenebileceğini vurguladı.

KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalbi korumanın altın yollarını anlattı. Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Vücudumuzdaki bütün organlar çifttir. Ancak kalbimiz bir tanedir. Kalbimizi çok iyi korumalıyız. Kalbi korumanın en önemli yolu kolesterole, şekere, tansiyona ve strese dikkat ederek tütün kullanımından uzak durmaktır" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde kalbi korumanın temel yollarını sıraladı. Kalp sağlığının korunmasında yürüyüşün önemine vurgu yapan Prof. Dr. Boztosun, "Gün içerisinde bol bol yürüyüş yapmalıyız. Kilomuza da dikkat etmeliyiz. Kilomuzu ideal hale getirelim ki sağlıklı bir şekilde yaş alalım. Yaşlanmayalım, yaş alalım" diye konuştu.

'KALBİMİZİ ÇOK İYİ KORUMALIYIZ'

Kalbin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Boztosun, "Vücudumuzdaki bütün organlar çifttir. Ancak kalbimiz bir tanedir. Kalbimizi çok iyi korumalıyız. Bunun en önemli yolu da kolesterolümüze dikkat etmektir. Şekerimizi, tansiyonumuza takip etmeliyiz. Stresten uzak durmalı ve tütün ürünlerinin kullanımından kaçınmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki gelişmiş teknolojiye rağmen dünyadaki en sık ölüm nedeni ne yazık ki kalp ve damar hastalıklarıdır" dedi.

'GENETİK SİZİN KADERİNİZ DEĞİL'

Prof. Boztosun konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada en önemlisi eğer ailede genetik kalp hastalığı varsa şikayetiniz olsun olmasın kontrollerinizi aksatmayın. 6 ayda bir yılda bir mutlaka kontrol yaptırın. Ailede var diye bu bizim kaderimiz değil. Yapacağımız tedavi yöntemleriyle bunun üstesinden gelebiliriz. Düzenli bir yaşamımız olmalı ve kalbimize dikkat etmeliyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Tansiyon Sağlık Yaşam

Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

Bakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

 Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });