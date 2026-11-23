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Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesinde, sinir ve kas hastalıklarının tanı ve değerlendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla 4 kanallı yeni Elektromiyografi (EMG) cihazı hizmete alındı.

Hastane bünyesinde kurulumu tamamlanarak hasta kabulüne başlanan cihazla, periferik sinir sistemi ve kas dokusuna bağlı rahatsızlıkların tespiti daha hızlı ve ayrıntılı şekilde gerçekleştirilecek. Özellikle karpal tünel sendromu ve kubital tünel sendromu gibi sinir sıkışmalarının yanı sıra polinöropati, miyopati ve sinir kökü basılarının teşhisinde önemli kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yeni tıbbi donanımın devreye girmesiyle birlikte Kahta ve çevre ilçelerden hastaneye başvuran vatandaşların ileri tetkik için il merkezine ya da çevre illere sevk edilme ihtiyacının azaltılmasının amaçlandığını belirtti. Başhekim Akel, tanı süreçlerinin ilçe bünyesinde tamamlanabilmesi sayesinde hastaların tedaviye daha erken aşamada erişim sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı