İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Kemalpaşa'da İncelemelerde Bulundu

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Kemalpaşa'da İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Göreve yeni başlayan İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Kemalpaşa ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Kaymakam Musa Sarı ile bir araya gelerek sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara teşekkür etti ve hayırseverleri de ziyaret etti.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, Kemalpaşa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Göreve yeni başlayan Kul, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile de bir araya gelen Ayhan Kul, ilçedeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kul, ilçede sağlık yatırımlarına destek veren hayırseverleri de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Sağlık
