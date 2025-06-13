İzmir'de Yeni Nesil Ameliyatla Apandisit Tedavisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir belediye işçisi, mide ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede apandisit teşhisi ile SILS yöntemine uygun bir şekilde ameliyat edildi. Ertesi gün taburcu olan hasta, hızlı bir şekilde normal hayatına döndü.

İZMİR'de belediye işçisi Ercan Şüşük (36), midesindeki ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede apandisit teşhisiyle ameliyat edildi. Karnına açılan küçük bir kesi ile gerçekleştirilen yeni nesil SILS (Single İncision Laparoscopic Surgery) yöntemi ile gerçekleştirilen operasyon sonrası Şüşük, ertesi gün taburcu edilerek işine döndü.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ercan Şüşük, önceki gün gece saatlerinde mide ağrısı şikayetiyle İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde apandisit tanısı konulan Şüşük, Op. Dr. Yiğit Kaan Şen, Dr. Ahmet Can Yaşar, Dr. Ata Mert Ateş ve hemşire Çiller Kardaş'tan oluşan ekip tarafından ameliyata alındı. Şüşük, SILS yöntemiyle ameliyat edildi. Şüşük, ertesi gün taburcu edilerek işine döndü. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Yiğit Kaan Şen, bu tekniğin kamu hastanelerinde nadiren uygulandığını belirterek, " Apandisit, dünyanın en eski cerrahi hastalıklarından biri. Modern teknolojiyle geliştirilen bu yeni yöntemle, küçük bir kesiyle ameliyat yapılıyor. Hasta daha kısa sürede günlük hayatına dönebiliyor, komplikasyon oranı düşük ve yara izi daha az oluyor" dedi.

Gece saat 02.00 sıralarında hastaneye yatırıldığını, sabaha karşı ameliyatının yapıldığını belirten Ercan Şüşük ise "Saat 06.00'da gözümü yatağımda açtım. Ertesi gün taburcu edilip normal hayatıma döndüm" dedi

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı

Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin hedefini anlattı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.