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İzmir'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. Açılışa birçok önemli isim katıldı ve merkezin hayırlı olması temenni edildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezi, törenle hizmete açıldı.

Ulucak Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle yapılan İbrahim-Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezinin açılışına Vali Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da davetli katıldı.

Vali Elban, merkezin hayırlı olmasını dileyerek, hayırsever İbrahim Özdurakoğlu ve ailesine plaket ile teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA / Sağlık

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