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İstanbul'da 16 İl Sağlık Teşkilatından Deprem Tatbikatı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da 16 ilin Sağlık Teşkilatının katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı deprem tatbikatına dair açıklamalarda bulundu. Tatbikat, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

16 İl Sağlık Teşkilatından İstanbul'da deprem tatbikatı

- Sağlık Bakanı Memişoğlu:

- "Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz"

ANKARA - İstanbul'da 16 ilin Sağlık Teşkilatının katılımı ile geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olası İstanbul depremi için 16 İl Sağlık Teşkilatımızın katılımıyla İstanbul'da geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz. İstanbul'da tamamı izolatörlü olan ve tamamında helikopter pisti bulunan 'referans hastaneler' belirledik. İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri, Anadolu'daki hastaneler ve bölgelerle eşleştirdik. Olası bir depremde farklı illerimizden İstanbul'a gelecek sağlık personeline görev yapacağı hastaneleri tanıttık. Lojistik hastanelerimizi belirleyerek, otoparklarında 72 saat yetebilecek tıbbi malzeme stokluyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a gelen, İstanbul Teşkilatımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Sağlık
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