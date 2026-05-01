Beykent Üniversitesi ve İl Milli Eğitim'den eğitim iş birliği protokolü

İstanbul Beykent Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik protokol imzalandı.

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yücel, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'ü makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda iki kurum arasında iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik ortak projelerin geliştirilmesi, akademik bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Ziyaret sırasında kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanırken, sürdürülebilir ve verimli çalışmalar yürütülmesine yönelik karşılıklı iyi niyet ve kararlılık ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı