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İsrail, Gazze'ye Yaptığı Saldırılarda 15 Filistinliyi Daha Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'ye Yaptığı Saldırılarda 15 Filistinliyi Daha Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son dönemdeki saldırılarında 15 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler arasında bir aile de bulunuyor. Gazze'de son günlerde artan saldırılar, çok sayıda yaralıya neden oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda aralarında bir ailenin olduğu 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlara saldırısında 4 ve Gazze'nin kuzeyinde bir okula saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni hedef alan İsrail hava saldırısında bir Filistinlinin hayatını kaybederken, Tuffah Mahallesi'ne yönelik saldırıda da bir kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne saldırdığı belirtilirken, Talib ailesine ait çadırı hedef alan İsrail'in aynı aileden baba, anne ve üç çocuktan oluşan beş kişiyi öldürdüğü kaydedildi.

Şucaiye Mahallesi'ne hava ve topçu saldırıları yapıldığı bilgisi verilirken, Gazze'nin güneyindeki Cevra el-Lut ve Refah'ta 2 Filistinlinin İsrail ordusunun saldırısıyla hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırılarda Gazze'de çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Ateşkesi bozan İsrail'in, Gazze'ye şiddetli saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 701 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 432 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 810'a, yaralıların sayısı da 119 bin 473'e yükseldi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Sağlık
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