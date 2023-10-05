Isparta'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde kaldıkları çadırda, tenekede yaktıkları odundan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen mevsimlik işçi aileden 4'ü çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Gelendost ilçesi Hacılar köyünde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Suriye uyruklu M.I. (42), F.C.M. (38), O.I. (17), S.I. (15), S.I. (13) ve C.I. (7), kaldıkları çadırda tenekede yaktıkları ateşten sızan gazdan zehirlendi. Olayı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınıp Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürülen S.I., O.U., M.I. daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne, C.I., S.I., F.C.M. ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.