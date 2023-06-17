Invamed, sağlık alanında büyük iş ortaklığı gerçekleştirdi

Invamed'de sağlık alanında bu yılın en büyük iş ortaklığının gerçekleştirildiği bildirildi.

Invamed'den yapılan açıklamaya göre, iş ortaklığı kapsamında, tamamı yerli kaynaklarla Invamed tarafından üretilen ve derin ven trombozu (DVT) tedavisinde kullanılan ürün gruplarından Mantis Trombektomi, Mantis Curve OTW, Viper, Dovi ve Inca'nın Türkiye distribütörlüklerini Yaylamed, Enkar ve Artven üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Invamed Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Dinç şunları kaydetti:

"INVAMED, Türkiye'nin en büyük, aynı zamanda Avrupa'nın da en büyüklerinden biri olan 60 bin metrekarelik üretim kampüsünde faaliyet göstermektedir. 2023 yılı itibarıyla, ürünlerimizi 80'den fazla ülkeye ihraç ettik. Aynı zamanda Global Healthcare Pharmaceuticals (GHP) tarafından Vasküler Tıbbi Cihaz Üretimi alanında tüm dünya genelinde birincilik ödülünün sahibiyiz.

Sağlık alanında çok önemli bir yere sahip olan DVT grubumuzda yer alan Mantis Trombektomi, Mantis Curve OTW, Viper, Dovi ve Inca için Yaylamed, Enkar ve Artven ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu büyük iş ortaklığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu büyük ve güzel iş ortaklığının ülkemiz ve bizler için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de daha önce üretilmeyen tıbbi cihaz teknolojilerinde öncü olan Invamed, toplam 16 tıp branşında 100 bine yakın farklı ürün üretiyor.