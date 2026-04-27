International Plus, yerli hastalara da kapılarını açtı

Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren International Plus, artık yalnızca yabancı hastalara değil, Türkiye’deki yerli hastalara da hizmet vermeye başladı.

Sağlık turizmi alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren International Plus, hizmet ağını genişleterek önemli bir adım attı. Bugüne kadar ağırlıklı olarak yurt dışından gelen hastalara hizmet sunan kurum, artık Türkiye’de yaşayan yerli hastalara da kapılarını açtı. Bu gelişmenin, sağlık hizmetlerine erişimde yeni bir alternatif oluşturması hedefleniyor.

SAĞLIK TURİZMİNDEN YERLİ HASTAYA GENİŞLEME

Uluslararası hasta portföyüyle dikkat çeken International Plus, farklı ülkelerden gelen hastalara sunduğu tedavi imkanlarını Türkiye’deki vatandaşlara da sunmaya başladı. Kurumun bu adımıyla birlikte, estetik cerrahi, diş tedavileri ve çeşitli tıbbi işlemlerde yerli hastaların da aynı hizmet kalitesinden yararlanması amaçlanıyor.

KAPSAMLI HİZMET VE KOORDİNASYON SÜRECİ

International Plus, anlaşmalı hastane ve uzman doktor ağıyla hastalara kapsamlı bir sağlık hizmeti sunuyor. İlk muayeneden tedavi sürecine kadar tüm aşamaların planlı şekilde yürütüldüğü sistemde, hastaların ihtiyaçlarına göre özel çözümler geliştiriliyor. Kurum, sağlık hizmetinin yanı sıra danışmanlık ve organizasyon süreçlerini de koordine ederek bütüncül bir hizmet anlayışı benimsiyor.

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNE YENİ ALTERNATİF

Uzmanlara göre, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren kurumların yerli hastalara da açılması, sektörde rekabeti artırırken hizmet kalitesini de yukarı taşıyor. Türkiye’nin sağlık alanındaki güçlü altyapısı ve deneyimli sağlık kadrosu sayesinde bu tür yatırımların artması bekleniyor.

International Plus’ın yerli hastalara açılmasıyla birlikte, sağlık hizmetlerinde daha geniş bir erişim ağı oluşturulması ve hasta memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Dilşad Özcan
