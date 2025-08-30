İnönü Üniversitesi Tıp Merkezi Acil Servisi Yenileniyor

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisi, geniş bir alanda hizmet vermek ve yenilenmek üzere tadilata alınacak.

Başhekim Doç. Dr. Erol Karaaslan, hastanede düzenlediği basın toplantısında, merkezin Türkiye'nin önde gelen sağlık üslerinden biri olduğunu söyledi.

Mevcut 600 metrekarelik Acil Servis'in artık yetersiz kaldığını kaydeden Karaaslan, servisi 2 bin metrekareye çıkarmak ve yenilemek üzere 1 Eylül itibarıyla 3-4 aylık bir tadilata alacaklarını, bu süre boyunca acil hizmetlerini hastanenin güney cephesinde kurulan geçici acil ünitesinde vereceklerini dile getirdi.

Karaaslan, tadilat süresince acil müdahale gerektiren hastalara öncelik verip ayaktan başvuruları diğer hastanelere yönlendirileceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın bu süreçte bizlere anlayış göstereceğine inanıyor, sabır ve destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.