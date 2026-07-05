Haberler

İnegöl'de kene alarmı

İnegöl'de kene alarmı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğun göğsüne kene yapıştı. Hastanede kene çıkarılırken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğun göğsüne kene yapıştı. Hastaneye kaldırılan çocuğun üzerindeki kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki M.T., çiftlikte oyun oynadığı sırada göğsüne kene yapıştığını fark etti.

Durumu fark eden ailesi, çocuğu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahaleyle kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doktorlar tarafından gerekli kontrollerin yapıldığı ve olabilecek belirtilere karşı ailenin bilgilendirildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na damga vuran hikaye! Kızını yaşatabilmek için kramponlarını satmış

Kızının hayatını kurtarabilmek için kıyafetlerini satmış
Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Ağaca çarpan otomobilde can pazarı! Acı haberler peş peşe geldi
Real Madrid'de bir imza daha

Mourinho durmak bilmiyor! Bir süperstarı daha kadrosuna kattı

Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu

Battaniyeyi açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Güne damga vuran anlar! Ali Koç verdiği sözü tuttu
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi üniformalı meydan okuma! Resti çekti
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz

Atina'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken savaş mesajı: Türkiye...