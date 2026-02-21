İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
Bir vatandaşın marketten aldığı dondurmalar küflü çıktı. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan vatandaş tepki gösterdi.
- Bir vatandaş marketten aldığı paketli dondurmaların içinde yoğun küf tabakası buldu.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dondurmaların bozulmuş olduğu görüldü.
- Uzmanlar soğuk zinciri kırılan süt ürünlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtti.
Bir vatandaş, marketten aldığı paketli dondurmaların içini açtığında büyük bir şok yaşadı. Ürünlerin üzerinde yoğun küf tabakası olduğunu fark eden tüketici, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
DONDURMALAR KÜFLÜ ÇIKTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dondurmaların bozulmuş görüntüsü izleyenlerin tepkisini çekti.
Gıda güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendiren olay sonrası sosyal medya kullanıcıları denetimlerin artırılması çağrısında bulundu. Uzmanlar, soğuk zinciri kırılan süt ürünlerinin ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyardı.