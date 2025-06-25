İdrarında Kan Fark Eden Adamın Mesane Tümörü Başarıyla Tedavi Edildi

İdrarında Kan Fark Eden Adamın Mesane Tümörü Başarıyla Tedavi Edildi
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Eşine refakat ederken idrarında kan fark eden 47 yaşındaki Hüseyin Fatih Güzeloğlu, mesane tümörü teşhisi aldı. Erken teşhis sayesinde başarılı bir lazer tedavisi ile sağlığına kavuştu.

EŞİNE refakat ederken idrarında kan fark eden 47 yaşındaki Fatih Güzeloğlu, doktora başvurdu. Teşhisi sırasında mesane tümörü teşhisi aldı. Güzeloğlu, erken teşhis sayesinde hem büyük bir riskten kurtuldu hem de sağlığına kavuştu.

Hüseyin Fatih Güzeloğlu eşinin tedavisi sırasında kendisinde fark ettiği ağrısız idrarda kan şikayetiyle mesane tümörü teşhisi aldı. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu'nun uyguladığı lazerle enükleasyon yöntemi sayesinde hem tanı hem de tedavi aynı seansta başarıyla gerçekleştirildi. Bu sayede Hüseyin Fatih Güzeloğlu sağlığına kavuştu.

'MAÇTAN SONRA KANAMAM OLDU, GEÇER DİYE DÜŞÜNDÜM'

Hastalığını tesadüfen fark ettiğini söyleyen Hüseyin Fatih Güzeloğlu, "Halı sahada maç yaptıktan sonra idrarımda zaman zaman kan fark ediyordum ama yorgunluktan olur diye önemsemedim. Eşimin böbrek taşı tedavisi için hastaneye geldiğimizde, ben de bir muayene olayım dedim. Hasan Hüseyin hocamız hemen tetkiklerimi yaptı. Tomografi sonucunda mesanemde bir tümör olduğu ortaya çıktı" dedi.

Tümörün kötü huylu olduğunu öğrendikten sonra hızla ameliyata alınan Güzeloğlu, "Bir gece yattım, ertesi gün taburcu oldum. Üç ay sonraki kontrol operasyonumda da her şey temiz çıktı. Şimdi çok daha dikkatliyim. Özellikle sigarayı bırakmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'AĞRISIZ, PIHTILI KANAMALAR MUTLAKA CİDDİYE ALINMALI'

Hastanın şikayetlerini dinler dinlemez durumun ciddiyetini fark ettiğini belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu, "Hastamız, idrarda gözle görülür ve ağrısız kanama tarif ediyordu. Üstelik yoğun sigara kullanımı da vardı. Bu tür vakalarda zaman kaybetmeden tomografi çekeriz. Nitekim mesanede 1.5 santimetrelik (cm) bir tümör saptadık. Karnabahar gibi yayılmış tümör dokusunu lazerle kökünden temizledik. Bu hem daha az kanamalı bir işlem hem de patoloji açısından net sonuç veren bir tekniktir. Tümör, yüzeysel tabakadaydı, derine inmemişti. Bu bizim için olumlu bir haberdi" dedi.

ÜÇ AYDA BİR KONTROL ŞART

Tedavi sonrası kontrol sürecinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Tavukçu, "Üçüncü ayda yapılan endoskopide tümör nüksügörülmedi. Bundan sonra hastamız altı ayda bir düzenli takiplere gelecek. Mesane tümörlerinde nüks riski yüksek olduğu için periyodik kontrol çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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